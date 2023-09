Ce dernier mercredi, l’échevine chargée du troisième âge, Huguette Wérion, a initié une activité particulière destinée aux aînés ayant des difficultés de déplacement, à savoir une petite promenade de deux kilomètres dans le bois environnant.

Pour cette promenade, la personne âgée était assise sur un véhicule particulier, une joëlette.

Inventée pour des handicapés

Inventée par Joël Claudel pour emmener son neveu myopathe en balade, la joëlette est devenue depuis les années 1990 une référence dans le monde du handicap.

Ce "fauteuil tout terrain mono roue est une combinaison de la brouette et de la chaise à porteur" est conduit par un minimum de 2 personnes et peut emprunter les sentiers forestiers et conduire les personnes à mobilité réduite au sein de la nature.

Avec Altéo

Pour des parcours plus sécurisés, deux personnes supplémentaires peuvent assurer l’équilibre de chaque côté de la personne transportée.

En matinée et sous la pluie, des responsables d’Altéo, une association créée par la Mutualité chrétienne, ont initié quelques volontaires à l’utilisation spécifique de ce fauteuil roulant handisport.

Deux équipes de porteurs ont été constituées pour emmener les aînés revoir l’Arbre de la Jeunesse de Sautin et parcourir une balade d’un peu plus de 2 kilomètres.

Durant l’après-midi plus ensoleillé, une petite dizaine d’aînés ont bénéficié de cette activité particulière et sont revenus heureux de leur promenade.