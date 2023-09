En effet, après une cérémonie religieuse en l’église Saint-Géry, les jubilaires arrivent en calèche à l’école de Gozée Là-Haut pour la cérémonie protocolaire avant de profiter d’un repas offert par les Bieus amis.

Les jubilaires ont ainsi eu l’occasion de renouveler leurs vœux devant la bourgmestre, Marie-Eve Van Laethem. 6 couples fêtaient ainsi leurs noces d’or. Christian Mascaux et Brigitte Hublet, Francis Maroye et Anne-Marie Remacle, Giuseppe Cara et Claudine Grando, André Tesain et Christine Foor, Sylvain Depoorter et Colette Marlier et enfin Luigi Cerquarelli et Maria Grossi.

Quant à Paul Quertinmont et à son épouse Béatrice Monseu, ceux-ci fêtaient leurs noces de diamant.

La bourgmestre n’hésite pas à souligner l’importance de voir ces couples toujours unis après autant d’années. "Vous représentez pour nous, dans cette société qui se cherche plus qu’avant: l’amour, la patience, le respect de l’un pour l’autre, la famille, l’humanisme…" dit-elle. Elle souligne également le dévouement à la chose publique pour Béatrice Monseu qui fut notamment échevine à la Ville de Thuin.

La cérémonie protocolaire se termine par la Brabançonne avant de prendre le verre de l’amitié et de profiter du banquet offert aux jubilaires entourés de leurs proches.