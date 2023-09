Chimay: les travaux de la salle communautaire du 3e âge ont commencé

En outre, une étude réalisée en octobre 2020 par la Fondation Roi Baudouin sur un échantillonnage de 2000 aînés (www.kbs-frb.be) qui ne sont pas encore en situation de dépendance, révèle un réel sentiment de solitude, surtout chez les plus de 75 ans.

Contrer le sentiment d’exclusion

Cette perte de liens sociaux peut mener à un sentiment d’exclusion, voire de désocialisation de cette population fragilisée. Un phénomène qui s’est encore renforcé avec la pandémie de Covid-19 et les crises inflationniste et énergétique.

"C’est dans ce contexte que le Conseil de l’Action Sociale a décidé, en 2019, de construire une salle communautaire digne de ce nom à destination des personnes âgées, explique Éric Biard, le président du CPAS de Chimay. Cela permettra, en partie, d’apporter une réponse au défi majeur du vieillissement de la population de l’entité. Les travaux de cette salle ont débuté, ce jeudi, à la plaine du Chalon sur un terrain du CPAS."

Plusieurs objectifs seront remplis grâce à cette nouvelle structure: augmenter la cohésion sociale, retisser du lien social afin de briser l’isolement des personnes âgées et offrir, à plus d’un quart de la population de l’entité, une infrastructure moderne, équipée et adaptée aux personnes à mobilité réduite. Cet outil permettra également de développer le restaurant social avec une ouverture la plus large possible, incluant les week-ends et jours fériés. Il favorisera les collaborations existantes avec l’ensemble des associations du troisième âge de l’entité puisque la salle sera accessible et disponible suivant un Règlement d’Ordre Intérieur à établir. Enfin, il s’agira d’organiser des ateliers numériques et des cours d’informatique pour lutter contre la fracture numérique des seniors et de développer des activités intergénérationnelles. Le bâtiment comptera une salle pouvant accueillir une centaine de personnes, plusieurs locaux, un petit réfectoire et une cuisine équipée d’une chambre froide et des sanitaires.

Un coût d’1,5 million

Ce beau projet a cependant un coût: 1 570 362 d’€ et 75 483 € d’honoraires d’architecte pour 2023. Les crises successives ont fait exploser les prix des matériaux, si bien que le projet a subi une forte hausse depuis 2019: il était au départ estimé à 1 052 700 € !

"Heureusement, l’installation du CPAS et de l’administration communale dans l’ancien bâtiment des finances nous a permis de réaliser de substantielles économies d’échelle sans que cela ne coûte un sou au CPAS, insiste Éric Biard. Cela nous a surtout évité de construire du neuf en vue d’accueillir les services administratifs du CPAS après notre départ du château Lemaur et de la Ferme Stevens, deux bâtiments vétustes que nous occupions. Pour financer la construction de la salle communautaire, nous avons vendu, en 2020, une parcelle de terrain improductive d’1 ha à la plaine du Chalon, pour un montant de 189 253 €, ainsi qu’un autre terrain dans l’entité de Couvin pour 154 000 €. Cela constitue un apport financier de plus de 320 000 € qui atténuera le surcoût du projet. Le CPAS contractera un emprunt de 1 522 282 € pour financer cette salle communautaire, bien loin du coût des bâtiments neufs qui étaient prévus en 2018 pour accueillir le CPAS."

L’espoir est que le chantier de la nouvelle salle communautaire soit terminé en mai-juin 2024.