Walcourt: il manque deux élèves en maternelle à l’école de Chastrès

Ce lundi matin, lors de la rentrée scolaire, huit élèves étaient inscrits dans la section maternelle de l’école communale de Chastrès. "Il nous en faudrait deux de plus pour éviter la dérogation", déclare l’échevin de l’Enseignement, Matthieu Liessens (PS). "Avec le collège communal, les enseignants et le pouvoir organisateur, nous sommes occupés à remuer ciel et terre pour tenter de trouver ces deux élèves manquants. Des inscriptions sont bien prévues dans le courant du mois de septembre mais elles arriveront sans doute trop tard pour pouvoir être comptabilisées dans le comptage du 30 septembre", poursuit-il.