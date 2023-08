La Commune de Viroinval fait l'acquisition du chalet de chasse de Vierves

L’un des points qui a suscité le débat est l’acquisition du chalet de chasse de Vierves-sur-Viroin pour le montant de 192 000 €, auquel il faut ajouter 8 000 € pour le mobilier. "Nous avons demandé au service Travaux d’établir la liste des travaux à effectuer dans et autour de ce bâtiment", déclare le bourgmestre Baudouin Schellen (RéCit). "L’électricité doit être remise en conformité, la toiture est à rénover pour un montant estimé à 35 000 €, les boiseries doivent être entretenues, de même que le terrain d’environ nonante ares qui entoure ce chalet", détaille-t-il. Compte tenu de tous ces travaux à réaliser, la majorité avait proposé au propriétaire du bien un montant de 180 000 €, mais la négociation a échoué. Les deux parties sont finalement tombées d’accord sur le montant de 192 000 €.

On refait le débat

Le bourgmestre Baudouin Schellen a évoqué l’impatience de la minorité d’acquérir ce bien et il n’en fallait pas plus pour relancer le débat sur ce projet qui ne réjouit visiblement pas la majorité puisqu’elle a émis un vote négatif sur cette acquisition, à l’exception de l’échevin viervois Gaëtan Dubois (Viroinval Autrement) qui a voté pour avec l’opposition. "Pressé ?", s’est insurgé le conseiller Jean-Marc Delizée (POUR). "Je vous rappelle que cet achat a fait l’objet d’une décision de principe unanime du conseil communal voici quatorze mois. Nous vous avons encore interrogé sur l’évolution du dossier au conseil de juin dernier et nous sommes, à présent, satisfaits que ce projet aboutisse enfin", déclare-t-il. Pour Jean-Marc Delizée, cette acquisition est une réelle opportunité pour plusieurs raisons: "le terrain qui l’entoure est situé en zone de services publics et d’équipement communautaire qui pourrait venir à point pour des projets d’équipements futurs. De plus, Vierves est le seul village de l’entité qui ne dispose pas de salle communale", poursuit-il. L’échevin des Travaux, Denis Bertrand (Viroinval Autrement) a déclaré, pour sa part, que chaque acquisition génère des charges et de l’entretien qui incombent toujours au service technique des Travaux. Le bourgmestre a indiqué qu’une pétition contenant trente-sept signatures a circulé. Les riverains redoutent la circulation que va générer la remise en service de ce chalet comme salle communale. Baudouin Schellen se dit persuadé que l’endroit ne conservera plus le même respect lorsqu’il sera devenu communal. À la demande l’opposition, la délibération a fait l’objet de plusieurs amendements car elle contenait de nombreux arguments en défaveur du projet qui risquaient de la faire échouer au niveau de la tutelle.