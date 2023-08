Ham-sur-Heure-Nalinnes: il répare ou entretient votre vélo à domicile

David Dequesne est nalinnois et travaille chez Infrabel à Bruxelles. Il est navetteur et rejoint, plusieurs fois par semaine, la gare de Charleroi-Central au moyen de son vélo pliable qu’il embarque dans le train. "Durant la période covid, le vélo a connu un boom incroyable et les vélocistes ont manqué de pièces pour les réparer et les entretenir", se souvient-il. À cette époque, comme beaucoup de travailleurs, David a pensé reconversion professionnelle et il s’est demandé pourquoi ne pas se lancer dans l’entretien et la réparation de cycles à domicile. Le hic est que ce métier nécessitait un accès la profession. "Je me suis formé, le soir, à l’école industrielle de Thuin. J’y ai appris les bases de la mécanique mais je me suis aussi perfectionné sur les suspensions et surtout les vélos à assistance électrique (VAE) qui connaissent un boom fulgurant", poursuit-il.