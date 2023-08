Enseignement: tous les emplois maintenus dans l’entité de Froidchapelle

Unanimité générale

La suite des points abordés recueille l’unanimité, à commencer par l’approbation de l’ordre du jour de l’assemblée générale de l’intercommunale AIHSHSN (hôpital de Chimay). Ce type de point n’apporte jamais grand débat et n’est souvent qu’une simple formalité. Mais cette fois, le bourgmestre Alain Vandromme a demandé à Willy Decuir d’apporter quelques éclaircissements quant au projet de fusion relatif à l’absorption de l’intercommunale par l’ISPPC, avec une mise en œuvre du projet d’intégration HUmani. Le dossier est complexe et l’ancien maïeur fait tout son possible pour rendre les choses compréhensibles. Y est-il parvenu ? Sans doute… puisque tout le monde était d’accord.

Les conseillers ont également voté l’intervention communale dans le cadre du projet Interreg VI "Eurocyclo" de la Maison du tourisme Pays des Lacs. Un projet de 50 000 € financé à 90% par l’Europe et la Région Wallonne, et où Froidchapelle déboursera 0,28 € par habitant et par an durant 4 années.

Il est question aussi de travaux dans le cadre du PIC-PIMACI: travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue de Froidchapelle à Erpion et sur la liaison rue du pont de pierre à la Plate Taille. Travaux qui sont l’occasion de quelques apartés quant aux honoraires plutôt élevés de IGRETEC. Deux accords-cadres pour marché de services compléteront encore ce conseil de rentrée avant qu’on revienne sur la chaufferie biomasse et d’un réseau d’énergie thermique à Boussu-lez-Walcourt.