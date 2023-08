Des journées napoléoniennes ce prochain week-end à Philippeville

L’exposition "Lettres d’Empire" se tiendra aux Halles à Philippeville jusqu’au 14 septembre. Découverte du Philippeville "impérial" entre 1804 et 1815, période de service du capitaine Cardron, Philippevillain ayant servi sous les couleurs du 9e régiment d’infanterie légère de la Grande Armée. Des ateliers sont proposés aux écoles dans ce cadre. Il suffit de prendre contact avec l’office du tourisme.

Les journées napoléoniennes se dérouleront, les 2 et 3 septembre, au square Louise-Marie (croisement boulevard de l’Enseignement et rue des Religieuses). Elles illustreront de manière vivante le siège de la ville par les Prussiens en 1815, à la poursuite de Napoléon. L’événement, organisé par un comité de bénévoles passionnés, prépare un événement plus important le 10 août 2025 pour le 210e anniversaire de la reddition de la dernière ville impériale belge. L’histoire se vit à Philippeville !

Les 9 et 10 septembre, les souterrains Vauban ménagent une place toute particulière aux enfants, dans le cadre des journées du patrimoine, avec un "jeu-enquête" à résoudre !

La saison se clôturera, les 13 et 14 octobre, avec la fête du potiron, événement de terroir autour de producteurs locaux, des légumes anciens et d’Halloween ! À cette occasion, la Poti’Run, une "corrida" dans le centre-ville rendu piétonnier, sera organisée. Ces deux jours de fête s’ouvriront le vendredi 13 octobre, dès 20 h, avec un grand bal folk animé par le groupe Citron Gingembre.

contact@tourismephilippeville.be ou 071/662 300. Web: tourismephilippeville.be