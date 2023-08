Relancée en 1972, la manifestation a évolué avec des aménagements comme la messe militaire qui est organisée le samedi.

Parmi les temps forts de la manifestation, on soulignera le bataillon carré (dimanche à 15 h 30 à la plaine de la Joncquière) qui est l’un des plus beaux de la région avec sa revue des troupes. Réclamant un esprit de tolérance au sein des marches de l’Entre-Sambre-et-Meuse, la manifestation lovervaloise défend l’évolution de sa marche avec la présence limitée de petits pelotons de femmes telles que vivandières et infirmières.

La présence d’un canon et la participation de la fanfare royale d’Acoz donnent encore plus de cachet à cette marche qui séduit également les personnalités du monde des affaires, de la politique, de la télévision et du sport.