À Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’Administration communale anticipera l’événement en organisant sa 2e Journée de la Mobilité ce dimanche 3 septembre de 10h à 15 h. Comme l’an dernier, la manifestation se déroulera dans le parc du Château Monnom situé à deux pas de la place de Nalinnes-centre.

L’objectif est, tout d’abord, de permettre aux citoyens de (re)découvrir la commune et sa ruralité au travers d’une balade vélo et pédestre sur des parcours fléchés. Un jogging de 10 et 20 km sera aussi proposé. Dans un second temps, le but de l’événement est d’offrir au public la possibilité de s’essayer à la mobilité douce en testant un vélo ou une trottinette électrique mais aussi en incitant les citoyens à changer leurs habitudes en privilégiant d’autres moyens de transport que la voiture.

"À cet effet, il y aura des stands d’informations sur les différentes lignes de bus et trains présentes dans notre entité", annonce Ludivine Alexandre, référente mobilité de la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes. Parmi les autres animations, il y aura la présence de Mobilesem mais aussi du Gracq (Groupe de Recherche et d’Action des Cyclistes Quotidiens) qui sera en soutien pour la balade.

Un stand permettra aux cyclistes d’en apprendre davantage sur la réparation d’un vélo et l’équipe de la bibliothèque communale proposera des activités sur le thème de la mobilité. De plus, il y aura un vélo smoothies avec les fruits offerts par les commerçants et les maraîchers. Parmi les nouveautés de cette 2e édition, épinglons une brocante sportive. Le syndicat d’initiative de Nalinnes, partenaire de l’événement, tiendra le bar et des foodtruck permettront aux visiteurs de se restaurer.