Ragnies: la Ferme du Chêne à l’heure celtique

Chaque année, la Ferme du Chêne organise une journée "A la découverte du Moyen Âge" ouverte aux familles. En ce dernier dimanche d’août, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour découvrir cette ferme millénaire hors du commun et participer ainsi aux nombreuses animations médiévales. L’endroit est très prisé par les écoles fondamentales. Il est vrai que cette longue période de l’Histoire est bien reprise dans le programme scolaire et par conséquent, les enseignants sont donc demandeurs pour y passer une journée avec leur classe. Il existe peu de lieux similaires dans la région offrant ce type d’activités et surtout dans un endroit authentique remontant au VIIe siècle ! La ferme a beaucoup de succès et le planning est bien rempli. Les écoles viennent de la région mais aussi de Bruxelles, Tournai…