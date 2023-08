Beaumont: les 4 Mousquetaires réinventent le Grand Vivier

Beaumont Padel

Obligés de se délocaliser pour prendre en main cette nouvelle raquette, ils étaient quatre copains à rêver d’avoir des installations de padel sur leurs terres. Ils s’informent, ils calculent et esquissent un projet pour Beaumont. Dans le même temps, la Ville de Beaumont lance un appel à projet pour un terrain de padel local. D’autres promoteurs se présentent mais se retirent assez vite de la course, laissant les mousquetaires beaumontois seuls sur la ligne de départ.

Privé – Public

La Ville voyant le dossier solide et des mieux ficelés, elle lui donne un coup de pouce, en cédant un bout de terrain à la rue du Vivier, à côté du centre sportif. Le 14 décembre 2022, un bail emphytéotique est signé entre la Ville et les Mousquetaires qui se sont constitués en SRL, bail leur permettant de disposer des lieux pour une période de 30 ans renouvelable.

Bruno Lambert inaugure le Grand Vivier ©ÉdA

Après cette bénédiction communale mais aussi celle de l’Urbanisme et de la Région Wallonne, la SRL peut prendre la pioche et s’attaquer à la construction de ses terrains, dans un premier temps, deux terrains puis le 3e devant suivre par après. Au début des vacances d’été 2023, Beaumont Padel est bel et bien devenu une réalité. Le site de la rue du Vivier devenait le "Grand Vivier", un retour à de l’histoire ancienne…

On y jouera toute l’année

Ce samedi, c’était le moment de couper le ruban. Tour à tour, JP, Greg, Pierot et Guix ont rappelé les faits marquants de leur aventure tout en remerciant tous les acteurs qui, d’une façon comme d’une autre ont contribué à ce qu’aujourd’hui, deux superbes terrains couverts se dressent dans ce zoning sportif beaumontois, et qu’on puisse s’adonner toute l’année au padel. Le maïeur a lui aussi exprimé son sentiment de joie et réinsisté sur l’importance d’une politique de santé publique.

Les Mousquetaires ont encouragé les autorités politiques à s’essayer au padel ©ÉdA

Le proclamer, c’est bien mais le faire c’est mieux. Profitant de la présence de Jean-François Gatelier, bourgmestre de Sivry-Rance, comme de celle de Aurélie Welonek, maire du village français voisin de Bousignies-sur-Roc, Bruno Lambert accompagné de son échevin des sports Pierre-Émile Tassier les a invités à saisir la raquette pour une petite partie de padel où, ma foi, chacun ne s’en est pas trop mal tiré. S’en suivaient quelques matchs exhibition alors qu’en dehors des courts on partageait quelques bons crus ou on appréciait les hamburgers du Food Truck du Grand Ryeu tout en se laissant entraîner par les chants et la musique des troubadours de service.

Une fois les lampions éteints, le padel proprement dit va pouvoir reprendre ses droits et sa vitesse de croisière. Rappelons que Beaumont Padel est ouvert toute l’année et que les réservations sont possibles via http://www.sport-finder.com/fr/center/beaumont-padel