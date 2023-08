Tour de Wallonie: à Walcourt, le coût passe mal

Pas chaque année

Nicolas Preyat a rassuré ses collègues du collège et du conseil communal en déclarant qu’un événement d’une telle ampleur ne serait pas organisé chaque année. Jean-Nicolas Bolle, infirmier à domicile de profession, a aussi déclaré que les soucis de circulation engendrés par la fermeture des voiries ne sont pas chiffrés et que l’impact carbone de la caravane du tour est loin d’être négligeable. "Lorsque 50 000 personnes se déplacent pour aller voir un match de football ou une star à Forest National, cela représente bien plus que les quarante voitures de la caravane du tour", a répondu l’échevin. Pour sa part, Laurent Leclercq (Oxygène-Toi Autrement) s’est abstenu, tout comme Guy Bernard et Jean-Nicolas Bolle (Écolo Vers Demain) car il n’est pas du tout convaincu des retombées économiques de ce genre d’événements. "Tous les acteurs touristiques de la région ont eu l’occasion de se retrouver à l’espace VIP et je peux vous certifier que chacun a pu y faire des affaires, dont les hébergeurs touristiques", précise le conseiller Thibaud Dispa. Nicolas Preyat reste convaincu qu’il faut continuer à organiser des courses cyclistes à Walcourt qui, au fil du temps, deviendra aussi connu pour cette discipline sportive que pour son folklore, sa basilique et son patrimoine.

Dans le domaine culturel, de la compétence de l’échevin Nicolas Preyat aussi, le conseil a marqué son accord pour un partenariat avec l’ASBL Fend’rire dans le cadre de son festival qui aura lieu le 7 octobre. La ville mettra à disposition le matériel et le soutien logistique. "Si cette ASBL bénéficiait d’un subside comparable à celui de l’Ethias Tour de Wallonie, elle pourrait aussi augmenter l’ampleur de son événement", observe Guy Bernard.