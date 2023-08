La bataille de Gozée commémorée

En 1914, la bataille de la Sambre fut une des plus sanglantes de la région et notamment sur le plateau de Gozée où l’on dénombra de nombreuses victimes tant du côté de l’assaillant allemand que des civils et des forces françaises, combattant sous l’étendard du 49e Régiment d’Infanterie. "Cette bataille est la première sur le front de la Sambre. Elle laissa tant de victimes derrière elle qu’il fallut réquisitionner l’église dans la journée du dimanche 23 août pour y entasser plus de 330 blessés dans les deux camps, dont une soixantaine ne survivra pas", observe Pierre Dejardin. Dans l’église Solre-Saint-Géry, il rappelle que ce dimanche-là, l’office ne put se tenir tant le village était secoué, ébranlé par cette sanglante bataille et que, après l’évacuation des blessés et des morts, l’église fut réquisitionnée pour accueillir les prisonniers français.