La 21e édition du Chimay Retro Tract, sur le circuit ces 2 et 3 septembre

Le lendemain dimanche 3 septembre, dès 11 h: chacun appréciera le dîner blanc bleu belge. Dès 10 h, les tracteurs exposés participeront à la balade des ancêtres dans les rues de Chimay avec la présentation de Jacques Latour. Celle-ci précédera le concours de traction avec démonstrations de dragsters dès 11 h 30 avec cette année 4 pistes de traction. Le 12 Rétro Rallye pour voitures de plus de 25 ans et de prestige démarrera à 9 h 30. Réservations: retrorally2023@gmail.com. Diverses animations sont prévues avec la foire à l’ancienne avec la concentration d’ancêtres agricoles des marques Deutz et Fahr, et des activités diverses pour les enfants.

Entrée dimanche: 5 € (1 boisson comprise). Infos et réservations au 0471 69 93 30