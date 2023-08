Ces haies qui dérangent certains agriculteurs à Walcourt

Parmi les points inscrits à l’ordre du jour de cette séance de rentrée, épinglons des travaux de boisement à effectuer pour un montant de 4 525,70 € dans le cadre du soutien à la régénération pour les forêts publiques. Ce point ne devait pas susciter de débat non plus mais il a donné l’occasion à Anne Gouverneur (indépendante) de s’interroger sur les 700 m de haies plantées entre Mertenne et Clermont et dont il ne reste pour ainsi dire plus rien. "Nous avions reçu un subside de 4 500 € pour cela sans compter le travail des ouvriers", regrette-t-elle. "Ces haies ont souffert de la sécheresse du printemps 2022 et des canicules des mois de mai et juin 2023", tente de justifier le conseiller Vincent Bedoret (MR-EC). Sans accuser directement certains agriculteurs que ces haies dérangeront lorsqu elles seront grandes, l’échevin de l’Environnement Albert Navaux (MR-EC) a déclaré que l’agent constatateur avait constaté ce problème et que, lors de la réunion avec les agriculteurs concernés, l’un d’entre eux s’était même déplacé avec son avocat car il avait été réprimandé par l’agent constatateur. "Il est prévu de replanter les haies qui ne sont plus là soit du fait de la sécheresse, soit à cause du vandalisme", précise-t-il.