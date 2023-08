Scène sur Sambre, en mode plus urbain, a séduit son jeune public (photos)

De très nombreux jeunes aiment venir au festival pour l’ambiance familiale et bon enfant. "On se retrouve entre amis et on aime ce style de musique" explique la Thudinienne, Emma Belot. "Moi, j’aime ce côté convivial entre les festivaliers, on rencontre des gens de la région, on se retrouve autour d’un bon verre et on peut voir des artistes que l’on n’a pas l’habitude de voir. Je trouve qu’il y a de la musique pour tout le monde et chacun peut y trouver son compte, quel que soit son âge" ajoute le Beaumontois Grégoire Moreau.

Du changement au camping

Au camping, on constate un réel changement positif par rapport aux années précédentes. Le terrain est beaucoup plus grand, on s’y sent à l’aise. La sécurité est assurée en permanence par des gardes efficaces et la fouille à l’entrée est rassurante. Au final, l’endroit accueillera autant de campeurs que l’an dernier mais peut-être avec des arrivées de dernière minute. "Nous revenons chaque année. Les douches et sanitaires sont au top cette année. Il y a vraiment une chouette ambiance ici" témoignent des campeurs carolos.

Au Café Leblon, on déplore le peu de participants. "Je suis pourtant bien placé mais hélas, il y a nettement moins de monde. Mais bon, on est aussi tributaire de la météo. Et c’est comme ça aussi quand il fait mauvais ! Les gens ne viennent pas à l’Abbaye d’Aulne" constate le patron.

De l’autre côté de l’esplanade, des DJ se succèdent sur une petite scène où des jeunes se déhanchent au rythme de la musique urbaine.

Des bénévoles motivés

Le festival sans les bénévoles ne pourrait exister ! "Ici, on se connaît tous. On vient évidemment pour l’ambiance. En général, on s’investit dans plusieurs festivals. Nous logeons pour la plupart dans le camping. On a pu compter sur l’arrivée de Thudiniens qui ont vu que l’on manquait de bras. Et franchement, tout se déroule très bien" témoigne Valentin Discolo.

Au niveau des secours, c’est relativement calme. "Mais il y a moins de monde. Nos interventions concernent plus des problèmes d’alcool surtout que le public est beaucoup plus jeune" raconte le secouriste Thomas Francis

Dans la prairie, afin de faire face aux aléas de la météo, on a pensé à étendre de la paille et de grandes traverses en bois pour éviter la gadoue. Cette année, un tracteur était également prévu en cas de problème sur le parking.