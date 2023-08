À 19 ans, je tentais de conjuguer des études de droit à Liège avec une inscription, "sans le dire à mes parents", au cours Florent à Paris. À un moment c’est devenu ingérable et j’ai laissé Liège pour Paris. Après j’ai fait le studio Pygmalion, plus axé sur le cinéma.

La musique est venue après ?

Elle a toujours fait partie de mon quotidien, à la maison on écoutait aussi bien du classique que de la grande variété française. Le théâtre, j’ai suivi des cours depuis toute petite. Pour moi mixer c’est jouer un rôle en fait. Au début ça m’amusait beaucoup, c’était un peu comme un loisir ; et puis c’est devenu mon métier.

Justement, après un parcours plutôt axé théâtre et cinéma, comment en arrive-t-on à mixer ?

En une soirée, au cours de laquelle un ami DJ, au club Baron à Paris, me dit "il faut que je parte, prends les platines". Je ne savais pas comment faire ; il m’a dit "je fais confiance à tes bons goûts musicaux". J’étais bien aux platines, sur scène, un peu comme au théâtre, avec du public. ça m’a tout de suite plu.

Comment on maîtrise les platines, sans avoir quelque expérience ?

J’adore les challenges, j’aime expérimenter, je suis autodidacte. Techniquement, au début c’était pas fameux, et puis j’ai continué, testé, observé les grands, de fil en aiguille voilà, j’y suis arrivée.

Quelles sont vos influences musicales ?

Gainsbourg, Barbara, la musique classique, et puis, les pionniers de la musique électronique. J’ai toujours eu une attirance pour ces sons électroniques.

Le monde des DJs est plutôt masculin…

Challenge là aussi, on a tous une place à se faire, on grandit, on évolue, on a une autre sensibilité, une autre approche, d’autres émotions… mais techniquement, on est bien meilleures !