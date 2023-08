Il se trouvait en compagnie de son épouse Claudine Remy à Presgaux auprès des 3x20. La mort l’a frappé soudainement, semant la consternation parmi tous ceux qui l’ont connu.

Humaniste, à l’écoute des autres, rien de ce qui touchait à l’homme ne le laissait indifférent. Son premier combat fut la lutte contre le barrage de Couvin, il voulait se battre contre une décision aveugle de l’administration et le saccage du Fond de l’Eau.

En 1989, il entre au conseil communal comme échevin des Sports et de la Jeunesse, puis de l’Enseignement et de la Culture. En 1995, il devient premier échevin et consacre toute son énergie à ces deux attributions qu’il a conservées. Militant au sein du Parti Socialiste, Christian Colle était accessible pour tous, sans distinction d’appartenance politique ou philosophique. Son souvenir est gravé à jamais dans la mémoire de ceux qui l’ont côtoyé.

C’était un ardent défenseur de l’enseignement officiel et de la culture. Malgré les critiques, il n’abandonnera jamais le projet qu’il avait à cœur de faire aboutir la rénovation de la Ferme Waelkens, appelée à devenir le pôle culturel de Couvin. Il voulait ainsi assurer la qualité de la vie culturelle aux Couvinois et éveiller la capacité créatrice de la population. On lui doit aussi la sauvegarde de la magnifique tapisserie "La Bataille d’Héliopolis" qui orne la salle des mariages de l’Hôtel de Ville de Couvin.

Christian Colle était un artiste à l’âme de politicien, cheville ouvrière lors de la fondation du centre culturel couvinois, il a également participé en tant qu’échevin aux premières années de son fonctionnement. De par son travail acharné, sa présence sur tous les fronts, ses actions diverses en faveur de la culture, l’assemblée générale du centre culturel a décidé d’ajouter son nom à la dénomination de l’ASBL en 2000.

Avant l’homme engagé en politique, il y a eu un professeur d’arts plastiques, un mari, un père et… un artiste. Un peintre, qui n’a jamais cessé, jusqu’au bout, de tenter d’exprimer son bouillonnement intérieur en couchant sur la toile ses visions nocturnes, ses sentiments, ses ressentis.