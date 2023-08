Kid Noize, un habitué qui enflamme à nouveau le festival Scène sur Sambre

Kid Noize est indissociable de son masque. C’est sa marque de fabrique. "Créer ce personnage me permet de raconter des histoires. D’ailleurs, j’ai sorti 3 BD qui posent les bases du personnage et qui expriment en bande dessinée ce que je ne peux faire par la musique. Le plus important pour moi, c’est ce public qui me suit depuis tant d’années. Il ne vieillit pas… C’est un peu comme dans les BD de Tintin, de 7 à 77 ans" ironise-t-il. Pour les plus jeunes justement, le DJ se produira à l’Éden à Charleroi début 2024 lors de concerts destinés aux enfants au "Kid’s Club". Il y partagera ses voyages, avec les enfants, aux commandes de ses platines et de ses synthés. "Aujourd’hui, ce sont les parents et leurs enfants qui me suivent. Je ne m’attendais pas à un tel succès populaire !" conclut-il.

Une fois sur scène, le personnage prend possession de l’artiste. L’homme jongle d’une platine à l’autre. La musique electropop envahit la plaine. Les lights, les effets visuels et un lancer de ballons géants créent une atmosphère invitant chacun à danser et reprendre les succès de l’artiste. Une nouvelle fois, Kid Noize a su embraser cette Vallée de la Sambre qui le porte et le suit depuis plus de 10 ans maintenant.