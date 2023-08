Carton plein pour le 40e spectacle du Rotary Chimay - Couvin

Les habitués savent tous qu’il vaut mieux se prémunir, fin août, avec une petite laine ou un imperméable !

Cette année, la Chorale de réputation internationale "Scala & Kolacny Brothers" était l’invitée de la soirée.

"Johnny" Thonet, le président du Rotary Chimay-Couvin, dans son discours d’accueil de cette 40e édition de la soirée événement, a bien entendu commencé par remercier la famille de Montpellier d’Annevoie pour l’accueil dans leur superbe propriété.

Il rappelle quelques chiffres pour souligner l’action du Rotary. lI a été créé en 1905 par Pol. P. Harris et regroupe 1 400.00 membres au sein de 46 000 clubs répartis dans le monde. Grâce à ses actions, la polio a été éradiquée à plus de 99%. Il répond présent chaque fois que cela est possible pour aider les populations dans le besoin. La devise du Rotary est: "Servir d’abord"

Johnny Thonet dit encore: "Nous soutenons les actions du Rotary International et au niveau local nous soutenons beaucoup d’associations, le Trait d’Union, Sainte-Chrétienne, La Croix-Rouge, les Restos du Cœur, Solidarités plurielles et j’en passe. Je remercie les Rotariens, leurs épouses et leurs enfants, un événement comme celui-ci ne s’improvise pas, 832 repas servis à table, 2 300 chaises à placer, 1 500 m2 de chapiteaux à placer, plus de 200 bénévoles sur le site. Je remercie aussi les scouts, le groupe Chimay pour son indéfectible soutien et le public qui est le plus beau gage de soutien à notre travail. Je termine en parlant d’un programme qui nous tient particulièrement à cœur, le programme d’échange international de jeunes. 4 jeunes vont partir pour une formidable aventure à l’étranger, Evan, Agathe, Lise et Louve. 4 autres jeunes sont arrivés dans des familles d’accueil de la région."

Avis partagés sur la Scala

La chorale Scala & Kolacny Brothers a fait une prestation remarquable. La chorégraphie était recherchée, les voix superbes et au final bien que ravis par le spectacle, des avis divergents ont été recueillis: "Un ensemble de voix trop parfaites dont aucunes ne se démarquaient au fil de la prestation.", "Je n’ai pas ressenti d’émotion."

Pour un live en plein air la qualité du son était impeccable. Bien que nombreux, le public était partout dans d’excellentes conditions pour apprécier le spectacle.

Concerts-promenade

Depuis 4 ans, le Rotary organise le samedi un programme réservé aux familles à un prix démocratique, avec des animations pour les enfants et des concerts répartis à plusieurs endroits sur le domaine. On pouvait écouter plusieurs sets de El Trio and Guest, ZK2, un duo énergique qui proposait aussi des blind test, Rico and Co et Laura Crowe and Him composé de la chanteuse Laura Crowet et de Éric Renwart, producteur multi-instrumentiste.

Le soleil et le public étaient présents ! Les nombreuses animations, spectacle musical, clowns, mimes, initiation au cirque et à l’escrime ont remporté un vif succès.