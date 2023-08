Vélo et voiries au menu du prochain conseil communal de Froidchapelle

À l’ordre du jour, on parlera de l’intervention communale pour la Maison du Tourisme Pays des Lacs dans le cadre du projet interreg VI "Eurocyclo" qui valorise l’itinérance transfrontalière à vélo. Il sera aussi acté la démission et la désignation d’un membre de réserve à la CCATM. Il sera question de travaux d’égouttage et d’amélioration de la rue de Froidchapelle à Erpion et, dans le cadre du PIC-PIMACI, d’une mission d’études relative à la réfection de la rue du Pont de Pierre et de la sécurisation de la liaison cycliste du village d’Erpion aux lacs de l’Eau d’Heure. Les élus se pencheront encore sur l’accord-cadre pour les marchés de services ayant pour objet l’étude et le contrôle d’amélioration et d’entretien d’infrastructures routières et hydrauliques, d’espaces publics et d’abord de bâtiments publics. Enfin, il sera fait état de la situation dans les différentes écoles communales au 28 août. Pour terminer, l’assemblée est invitée à voter une motion relative à la bonne gouvernance et aux principes essentiels de collaboration entre une intercommunale et les communes.