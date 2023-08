Froidchapelle: pour une saine cohabitation entre agriculture et tourisme

Il y a quelque temps, la Province du Hainaut via Hainaut Développement décidait d’une campagne de soutien aux agriculteurs. Pour cela, il a été confectionné une série de bâches soulignant donc le soutien mais aussi le respect à celles et ceux qui travaillent la terre. Parmi les slogans, relevons: "sans agriculture, pas de nourriture", "patience et prudence, aujourd’hui je récolte ce qui se retrouvera demain dans votre assiette" mais encore "bienvenue à la campagne, respectons-nous" et "pas de canettes dans nos assiettes". Des slogans qu’il n’était pas inutile d’afficher au pays de l’Eau d’Heure et de Froidchapelle en particulier où les touristes débarquent en masse tout l’été.