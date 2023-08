Walcourt: recours contre le projet éolien à Chastrès

Comme nous vous l’annoncions dans nos éditions du 26 juillet, la demande de permis unique pour la construction et l’exploitation de quatre éoliennes à proximité de la N978, entre Thy-le-Château et Gourdinne, a été acceptée. Le projet avait été soumis à enquête publique durant la période comprise entre le 20 février et le 22 mars. En sa séance du 30 mars, le collège communal de Walcourt avait déjà décidé d’émettre un avis défavorable par rapport à ce projet. Suite à l’octroi du permis unique, il a décidé d’introduire un recours contre cette décision et de ne pas en communiquer les motifs pour l’instant.