Ode aux abeilles et à la nature à l’Aquascope de Virelles

À proximité de la Maison de l’abeille, revêtus du costume protecteur d’éventuelles piqûres d’abeilles, des visiteurs venus de Laon, Lille et même d’Allemagne vont entrer dans le rucher installé au cœur même de l’Aquascope: "C’est la première fois que nous participons à la fête du miel et, malgré quelques appréhensions, nous tenions à vivre la visite de l’intérieur même du rucher", confie cette famille française. Au sortir, celle-ci ne regrette absolument pas d’avoir dominé ses craintes: "Tout s’est très bien déroulé. Nos inquiétudes initiales se sont vite estompées quand nous nous sommes rendu compte que nous nous fondions à leur décor. Par ailleurs, vivre cette visite comme cela avec les explications sur le terrain, c’est super-intéressant et inoubliable. Nous en garderons un souvenir inoubliable ! ".

L’abeille noire et ses particularités commencent à être connues du grand public. La protection dont elle fait l’objet sur les territoires de Momignies et de Chimay incite à s’informer de plus en plus et à prendre conscience ru rôle majeur des abeilles dans nature.

Protéger la nature et les abeilles, c’est aussi un choix de consommateurs. C’est ce que voulaient montrer et partager Marie-Berthe et Frank en proposant des recettes culinaires simples et rapides, agrémentées notamment de dégustations de gâteaux aux légumes, de sauces et de terrines aux légumes. Un délice !

Dans ce feu d’artifice de saveurs, les petits n’ont pas été oubliés avec l’atelier "Contes au Cœur de la Nature: Raconte-moi Maya !" de Jessica Vercruysse. Avec ses récits, celle-ci a emporté son jeune public dans des séances de contes captivantes qui vous transportent dans un univers de mystères, d’aventures qui révèlent les secrets des abeilles butineuses, les danses mystérieuses des fleurs et les légendes anciennes qui ont façonné nos paysages.

Toute la journée, le nombreux public s’est ainsi amusé à redécouvrir les joies simples de participer à de multiples activités pour toute la famille. L’occasion de réunir petits et grands pour une journée passionnante.