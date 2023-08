Gerpinnes reçoit un subside pour le Vallon du Charnoy à Lausprelle

En effet, dans le cadre du Plan de relance, 22 communes rurales wallonnes se partagent un budget de plus de 6,5 millions d’euros pour développer des projets visant à renforcer le maillage écologique de leur territoire.

L’objectif est de permettre aux communes d’être mieux équipées pour faire face aux conséquences des changements climatiques (inondations, canicules, sécheresses, etc.).

Cet appel à projet "Maillage vert et bleu en milieu rural" vise à renforcer et restaurer le maillage vert (pour la végétalisation) et bleu (pour les cours d’eau) dans les communes wallonnes ayant une population inférieure à 15 000 habitants et ayant une densité de moins de 500 habitants/km².

Les 190 communes concernées par l’appel à projet, lancé en mai 2022, avaient jusqu’au 7 novembre 2022 pour déposer leur candidature. 39 d’entre elles ont répondu à l’appel et 22 ont été sélectionnées par le jury de l’administration, dont la commune de Gerpinnes avec une superficie impactée de 465 ares. "Les travaux ne débuteront pas avant 2025 car on doit préparer le dossier technique", informe Loïc De Raeve, agent au sein du Service technique.

Une série d’actions

Dans le Vallon du Charnoy, les objectifs sont multiples: résoudre les problèmes d’inondations par débordement et par ruissellement, réduire la pollution du ruisseau, renforcer et préserver la biodiversité du site. "Nos actions seront présentées aux citoyens concernés", précise notre interlocuteur. Quelles sont-elles ? "Nous prévoyons la création d’un barrage de type"Zone d’Immersion Temporaire"près de la rue du Ry de Paireux mais aussi des travaux de terrassement pour améliorer l’hydromorphologie du ruisseau du Charnoy", détaille Loïc De Raeve.

Les autres actions sont: délimiter l’espace réservé au bétail, l’achat d’un terrain à bâtir au profit de la biodiversité, désenclaver des terrains communaux pour en faire une zone humide, mise en place d’une filtration de l’eau, reprendre les eaux de ruissellement de l’autre côté de la rue pour les renvoyer au ruisseau et non à l’égout, création d’une zone humide avec les fossés et sources dans les champs de l’autre côté de la rue du Trieu du Charnoy, permettre aux promeneurs de traverser une partie du Vallon, sur un chemin balisé, pour le découvrir ou encore développer la communication d’un point de vue pédagogique.