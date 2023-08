A Walcourt, le Schéma de Développement Territorial est vécu comme un passage en force

Pôle et centralités

Dans ce SDT, Walcourt perd son statut de "pôle" qu’elle détenait depuis 1999 ! Philippeville le conserve car elle constitue un pôle d’attraction commercial et scolaire. "À Philippeville ou à Dinant, l’ensemble des acteurs économiques sont concentrés dans le centre-ville. Chez nous, à Walcourt, nous comptons plus de 1 200 acteurs économiques répartis sur l’ensemble de notre territoire. Le BEP insiste pour que Walcourt conserve son statut de pôle à cause du parc d’activités économiques de Chastrès et de son projet d’extension", insiste l’échevin. En ce qui concerne les centralités, le SDT en pointe trois sur le territoire de Walcourt et elles correspondent aux villages où il y a une gare SNCB ; à savoir Berzée, Walcourt et Yves-Gomezée. "Si nous acceptons ce document tel quel, cela signifie que 75% des futures constructions devront être bâties dans ces zones centrales. Les 25% du territoire restants ne pourront plus accueillir que dix logements à l’hectare. Si l’on prend le cas de Berzée, il ne reste presque plus aucun terrain à bâtir à cause du relief", détaille Philippe Bultot. Et de poursuivre: "C’est maintenant que nous devons intervenir pour corriger ce document sans quoi les futurs investissements subsidiés par la Région seront aussi concentrés, en priorité, dans les zones de centralité, ce qui n’est pas du tout favorable pour les petits villages. Le SDT ne tient pas compte qu’une commune, ce n’est pas que des centralités mais un ensemble de villages". La ville de Walcourt compte beaucoup sur son futur schéma de développement communal, en cours d’élaboration, pour corriger ce SDT qui contient aussi des paradoxes. "La N5 n’est évoquée qu’au travers d’une ligne dans le document. D’un côté, on souhaite améliorer la connexion routière entre Charleroi et Couvin en aménageant certaines zones à gabarit autoroutier. De l’autre, on accorde le permis pour le BHNS qui va congestionner le trafic de Loverval à Couillet. Pour nous, c’est du non-sens", conclut-il.