Walcourt: un demi-siècle pour l’Amicale des 3x20 de Somzée

Au cours de ce repas anniversaire, auquel participait la bourgmestre de Walcourt, Christine Poulin (PS), les membres célébrant leur 80e anniversaire dans l’année ont été mis à l’honneur. Il s’agit de Fernande Deflandre, Jeanine Jacques, Marie-Paule Pirenne, Émilie Yernaux et Yvon Peeters. M. et Mme Dessy-Lacroix ont également été fêtés à l’occasion de leurs noces d’or. Comme chaque année, l’Amicale des 3x20 de Somzée tient un stand lors de la brocante de Somzée (23 et 24 septembre). Le comité est composé de Monique Boiteux (présidente), André Joseph (secrétaire) et de Nicole Martens. Lors des activités, une douzaine de bénévoles assistent les responsables dans l’organisation pratique sans quoi celle-ci deviendrait tout simplement impossible.