Saint Laurent referme la saison des marches dans l'entité de Walcourt

Elle se déroulera au cœur du village ces 26, 27 et 28 août en présence de trois compagnies de marcheurs: la petite marche d’Yves-Gomezée, les marcheurs réunis et la compagnie royale Saint-Laurent qui comprend une cavalerie, des sapeurs et grenadiers du 2e Empire, la batterie et la Société royale l’Union d’Yves-Gomezée, les drapeaux, majors, pelotons de voltigeurs, zouaves et la dernière guérite. Les festivités débuteront ce samedi 26 août dès 13 h 40 par la prise des drapeaux à l’église. En soirée, on pourra assister à la translation de la statue de saint Laurent de sa chapelle de Mimbercée vers l’église paroissiale. Une soirée sous chapiteau (place Saint-Laurent) clôturera cette première journée festive.

Le jour J

Dimanche, réveil au tambour dès 5h du matin et formation de la compagnie royale Saint-Laurent au terrain de football. Après un passage devant le monument aux morts situé à la rue Entreville, les marcheurs assisteront à la grand-messe militaire animée par la chorale paroissiale et la fanfare. La matinée s’achèvera par la remise des médailles sur la place Saint-Laurent. A 14 h 30, les trois compagnies démarreront de la place Saint-Laurent pour le départ de la procession dont la rentrée est fixée aux alentours de 19 h. La journée s’achèvera par un bataillon carré sur la place Saint-Laurent suivi d’une soirée sous chapiteau. Lundi, la journée débutera par une messe en mémoire des marcheurs défunts. A 13 h 30, repas offert aux marcheurs et retraite aux flambeaux à 21 h 30. Une dernière soirée sous chapiteau clôturera définitivement les festivités de la Saint-Laurent 2023. Durant le week-end de la marche, le centre du village sera fermé et interdit à la circulation, par arrêté de police, du samedi 26 août à 12h au mardi 29 août à 8 h. En cas de nécessité, il est conseillé de stationner son véhicule en dehors de la zone fermée à la circulation automobile. Deux parkings gratuits sont mis à disposition au champ de course ainsi qu’à la rue de la Folie.