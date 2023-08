Ducasse de Renlies: 4 days 4 you et une mémorable Ducascade

La ducasse de Renlies, cela fait des lustres que l’événement est coché dans l’agenda des jeunes et des moins jeunes, et que le succès est au rendez-vous. 2023 n’allait pas faire exception même si, au départ, la météo ne présentait pas son meilleur visage. Comme dans pas mal d’autres localités, les Renlisiens ont fait la fête pour eux, pour partager des moments d’exception. Et comme ailleurs, il y a eu des soirées cover, des concerts. Comme partout on pouvait se restaurer à petits frais ou partager de bons moments de convivialité avec des amis ou vider les fûts lors du raclot quand les lampions se sont éteints.