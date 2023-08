Des dégâts suite aux orages à Philippeville, Couvin et Momignies

Les orages ont surpris une bonne partie du sud de la province de Namur. Le porte-parole des pompiers de la zone Dinaphi, Patrice Liétard, fait état de plusieurs interventions sur le coup de midi. Outre le dégagement de chaussées encombrées par des arbres ou des branches à Houyet et à Couvin, deux habitations ont été touchées par la foudre. Une à la rue Célestin Denis à Pesche et une autre à la rue de Merlemont à Philippeville. La foudre a provoqué un début d’incendie que les pompiers ont pu maîtriser. "La situation est sous contrôle", précise le porte-parole. En plus des dégâts suite à l’impact de la foudre, on relève des dégâts dans les gaines électriques et aux compteurs, ainsi que des dégagements de fumée à l’intérieur des bâtiments.