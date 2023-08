Romedenne: la maternelle est sauvée avec deux inscriptions en dernière minute

Pour rappel, il manquait des élèves pour assurer le maintien de la classe maternelle. Il faut savoir que l’implantation de Romedenne bénéficie d’une dérogation de 80% qui permet de maintenir cette classe ouverte avec huit élèves. Cette disposition est encore valable en 2023-2024. Problème, avec moins de huit élèves attendus pour la rentrée, la maternelle devait fermer ! Et si la maternelle disparaît, toute l’école risque de suivre à terme.

Mais cette perspective s’éloigne aujourd’hui avec ces nouvelles inscriptions. "La direction et l’institutrice avaient déjà rencontré ces parents qui s’étaient d’abord renseignés par mail voici peu, explique le bourgmestre Jérémy De Martin. Puis ils ont décidé d’inscrire leurs enfants à Romedenne. Je les ai aussi rencontrés et je suis particulièrement heureux de cette issue positive. Nous avons pu annoncer la bonne nouvelle lors de la réunion qui a suivi le soir même, à Romedenne, avec les autres parents. L’émotion était palpable. Avec huit élèves inscrits et trois autres inscriptions qui vont arriver en cours d’année, l’école de Romedenne est sauvée ! C’est le résultat du travail de toute une équipe. Nous sommes passés par tous les sentiments, mais l’objectif est atteint."