CPAS de Beaumont: le compte affiche un mali léger mais les réserves sont nulles

Plus de fonds de réserve

Comme il se doit, le président de séance, le bourgmestre Bruno Lambert cède la parole au président du CPAS, Florent Descamps, le chargeant de présenter les comptes de l’exercice 2022. Les chiffres essentiels tiennent en peu de chose: des recettes à hauteur de 5 595 813 € et des dépenses qui se chiffrent à 5 601 779 € et donc un mali avoisinant les 6 000 €.

Un mali qui en soit n’est pas dramatique, à peine 0,1% et que l’on doit, entre autres, aux indexations successives (+ 15% pour le personnel et + 6% pour les RIS), comme aux aides sociales dans le cadre du covid mais aussi de la crise énergétique.

Mais ce qui est plus alarmant, c’est que le fonds de réserve s’est réduit comme peau de chagrin pour ne plus contenir le moindre denier. Situation qui inquiète au plus fort les oppositions UNI et ARC qui imaginent déjà l’explosion de la prochaine dotation communale. Ces inquiétudes vont inciter le seul représentant présent du groupe UNI, Luc Gérin, à s’abstenir alors le reste du conseil approuve le compte 2022 du CPAS.

Marchés publics

Le reste du conseil va surtout se concentrer sur des marchés publics. Tout d’abord la réfection de quelques voiries à Leval et à Thirimont pour une enveloppe de 65 000 €. Bien peu, en somme pour des travaux routiers.

Plus conséquents, les travaux pour terminer la jonction entre Beaumont-centre et le village de Renlies. Il reste environ 1 km de route et le passage du lieu-dit "la Villette" qui exige certains élargissements. Ici, les chiffres sont plus imposants avec près de 300 000 €.

Autres marchés publics envisagés, des aménagements dans les écoles de Barbençon, Thirimont et Solre-Saint-Géry.

Dans le cadre du PIE, un subside à chaque fois de 13 673 € pour une première étude de faisabilité. Et ce pour envisager de la construction en dur à Barbençon pour remplacer les Portakabin, le remplacement des chalets à Thirimont, et pour Solre-Saint-Géry, la rénovation totale de l’école. Le conseil se clôture avec la déclaration de vacance d’emploi de directeur financier et le lancement de l’appel à candidats.