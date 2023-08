Une St -Roch et St -Frégo ensoleillée à Acoz et Lausprelle (photos)

Premièrement, la procession honore deux saints: Roch et Frégo. Deuxièmement, elle rassemble deux compagnies, soit un peu plus de 600 marcheurs dont la plupart sont dans les rangs de la compagnie lausprelloise. Les tenues sont variées puisqu’Acoz évolue en Second Empire tandis que les marcheurs lausprellois portent les costumes du 1er Empire. Enfin, la marche réunit les deux sociétés musicales de l’entité: la fanfare royale d’Acoz et l’harmonie royale Saint-Michel de Gerpinnes.

La procession dominicale s’est déroulée sous un généreux soleil et une chaleur supportable. Suivant un parcours immuable jalonné de chapelles et potales, le cortège a pris son envol de l’église d’Acoz sous la direction de la compagnie locale qui a pris en charge la statue de saint Roch, le reliquaire de saint Frégo et le drapeau de la jeunesse jusqu’à l’entrée du village de Lausprelle où la passation fut effectuée entre les deux compagnies.

En fin d’après-midi, la procession a repris au village d’Acoz avec un passage par le château Pirmez devant un nombreux public avant la rentrée à l’église.