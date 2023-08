Thuin: deux bières fruitées de la brasserie Val de Sambre récompensées

Après l’organisation traditionnelle et bien rodée de ces épreuves au niveau provincial dans les installations du Centre d’Excellence des Métiers de l’Hôtellerie de Saint-Ghislain, la Province de Hainaut a mis les petits plats dans les grands pour accueillir, pour la première fois, la grande finale interprovinciale du concours du beurre fermier au lait cru et du concours de bières, qui s’est déroulée ce samedi 19 août 2023, dans le cadre du Château de Monceau. Un jury composé de professionnels des secteurs concernés tels que des journalistes, des restaurateurs, des entrepreneurs, des sommeliers,… ont ainsi goûté et évalué individuellement les produits participants, sur base d’une grille d’évaluation comprenant différents critères. Douze beurres fermiers au lait cru produit dans les provinces de Liège, Hainaut, Namur et Luxembourg, et 36 bières brassées en provinces de Liège et du Hainaut avaient été présélectionnées lors d’épreuves locales. En province de Namur, c’est le beurre de la Ferme de la Basse-cour, à Senzeille (Cerfontaine) qui avait décroché la 1re place. La région de Charleroi Métropole avait de son côté envoyé les beurres de la ferme des Monts à Nalinnes et de la ferme Lorge à Thy-le-Château pour concourir lors de la finale de ce 19 août, qui ne les a cependant pas vus accéder au podium. Du côté des bières par contre, ce sont deux des six bières présentées par la brasserie Val de Sambre qui ont récolté l’or et l’argent dans la catégorie bières fruitées. Il s’agit de la Chérie Méditerranée aux arômes d’agrumes, et de l’Abbaye D’Aulne Rouge, aux arômes de cerise, la dernière née des bières d’abbaye brassées à Thuin.