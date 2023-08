Philippeville: une rencontre, ce jeudi, avec le photographe Pierre Delaunay

Pierre Delaunay est photographe professionnel, installé à Ruffec depuis 40 ans, la ville où il est né en 1962. Il y gère son studio avec son épouse Silvana. Photographe humaniste et social, il traduit, dans ses images, l’émotion qui se dégage des personnages. De nombreuses fois primé comme portraitiste, il expose ses œuvres en France et aussi à l’étranger.

Il sera accompagné de Arnaud Gras. Tous deux ont participé au concours du PHestival et ont remporté un prix (Pierre a remporté la catégorie "Générations" et Arnaud a remporté le prix de la Ville). Assez logiquement d’ailleurs, étant chacun plusieurs fois primés au sein de nombreux concours internationaux…

Afin de bien les recevoir et, surtout, pour donner l’occasion de les rencontrer et d’assister à la conférence-repas (prix: 69 € par personne ttc, donnant lieu à une facture déductible), il convient de s’inscrire via le lien ci-dessous: https ://www.eventbrite.be/e/billets-conference-repas-la-beaute-est-une-rencontre-par-pierre-delaunay-693431350837?aff=oddtdtcreator Le nombre de places est limité à 40 personnes.

En quête d’une solution pour loger ? Il est possible d’appeler au 0478/37 20 22 pour régler ce problème. Le vendredi matin, pour les personnes intéressées, une visite au Musée de la photographie de Charleroi est également proposée.

Voici le programme du jeudi 24 août:

À16 h: accueil de Pierre et de Arnaud à Philippeville et visite du PHestival. Rendez-vous à l’office du tourisme de Philippeville.

À 19 h: accueil et apéritif à la Valette à Chaumont-Florennes.

À 19 h 30: conférence de Pierre Delaunay.

À 20 h 30: repas.

•À 22 h 30: fin de l’événement.

Le vendredi 25 août, à 10 h, visite du Musée de la Photographie à Charleroi.