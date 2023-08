Saint-Roch: une majestueuse rentrée des troupes (photos)

Le public était encore plus dense dans la cour du château communal pour observer la rentrée des compagnies d’Ham-sur-Heure et de Beignée ainsi que les groupes invités. Avant la dislocation, les médailles commémoratives et les décorations d’ancienneté ont été décernées. Les festivités de cette journée dominicale se sont ponctuées par une retraite aux flambeaux suivie d’une offrande à saint Roch en sa chapelle.