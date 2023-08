Jean-Paul a la nostalgie du cheval de trait

À son retour du service militaire, le tracteur commençait à faire son apparition dans les fermes mais il a toujours conservé des chevaux de trait dans son exploitation. "Nous en avons eu jusque trente-deux et il m’en reste encore trois aujourd’hui pour le plaisir", nous explique-t-il. "Plusieurs fois par jour, lorsque je viens au bord de la prairie, elles arrivent me dire bonjour, se faire caresser et je leur parle. Ce sont des animaux très gentils mais, toutefois, assez méfiants des personnes qu’ils ne connaissent pas", poursuit-il.

De 800 kg à une tonne

Les deux races les plus connues sont les ardennais et les brabançons. "Ces derniers sont plus grands et plus lourds que les premiers", précise Jean-Paul ? qui en connaît un morceau sur les chevaux de trait puisqu’il a suivi toute leur évolution et il est passé par toutes les étapes: travail, toilettage et juge dans les concours depuis de nombreuses années. "J’ai participé à de nombreux concours avec mes propres chevaux et j’ai eu l’occasion de remporter de nombreux prix", déclare-t-il avec toute la modestie qui le caractérise.

Dans sa maison, un pan de mur entier est rempli de coupes et de trophées qui constituent chacun un souvenir particulier.

Par la suite, il a été sollicité pour devenir juge dans les concours et c’est comme ça qu’il est devenu l’organisateur de celui de la Foire Verte de l’Eau d’Heure, à Cerfontaine. "On juge l’aplomb, la marche, la tête, la croupe, la place des oreilles, bref l’aspect général et la beauté de l’animal", détaille-t-il.

Un cheval de trait est une fameuse bête dont le poids varie entre 800 kg et une tonne ! Contrairement à une vache, il ne vous foncera jamais dessus.

Pour le travail

"Un cheval de trait est un animal rustique qui n’est pas fait pour rester enfermer dans un box. Il peut rester dehors toute l’année du moment qu’il dispose d’un endroit pour se protéger du soleil et des intempéries", poursuit Jean-Paul Hanoulle. "Le cheval de trait est un animal qui doit travailler. Ça l’occupe et ça lui change les idées. Quand je regarde mes trois juments qui ne travaillent plus, je me mets à leur place et je me demande si je serais heureux derrière une vitre à ne plus rien faire", s’interroge-t-il.

Le cheval de trait est, à présent, réutilisé dans le cadre de certaines activités de maraîchage et de débardage. Comme il est considéré en tant que race menacée et que le nombre d’éleveurs est en diminution constante (moins de deux mille en Belgique), ils peuvent prétendre à une petite prime annuelle.

Passionné par les chevaux de trait, on écouterait Jean-Paul en parler des heures durant.