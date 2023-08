Une ducasse très musicale anime le long week-end du 15 août à Sivry

Du 13 au 15 août 2023, les organisateurs de la ducasse du 15 août à Sivry ont proposé des concerts variés et pour tous. Tout a commencé dès dimanche avec les fanfares de Solre-Saint-Géry et Sivry qui ont ravi les amateurs du genre dans la salle du centre culturel. Sous le chapiteau en soirée, c’est le jeune rappeur rançois Tussy qui a rassemblé les amateurs de rap. Viendront ensuite pour la soirée de lundi, Avû, un groupe de Waremme proposant des chansons françaises des années 80 et Pilgrims qui revisite le répertoire de Queen. Et pour la clôture du 15 août, les nombreux spectateurs présents ont écouté le Trio Cover Band au répertoire international de toutes les époques ainsi que G4Band dans des reprises de musique de musique rock.