Trois nouveautés et deux cents marcheurs à Mariembourg (photos)

Aspects religieux et folkloriques imbriqués

Après les défilés dans les quartiers et boulevards, la statue Notre-Dame de la Brouffe est sortie de sa chapelle pour une procession religieuse dans les rues de la localité, avant de rejoindre la statue de Marie-Madeleine dans l’église, le lundi 14 août en soirée.

Le matin du 15 août a été marqué par la messe militaire et la cérémonie au monument des victimes civiles et militaires.

À 16 heures, l’entrée des militaires dans l’église pour un moment religieux (homélie) a été animée par le Doyen d’Entre-Sambre-et-Meuse Philippe Masson, enfant de Mariembourg.

Les statues ont ensuite été confiées à l’adjudant pour les cortèges militaire et religieux ramenant Notre-Dame de la Brouffe dans sa chapelle. Hommage, salve et hymnes nationaux au monument roi Albert 1er, bataillon au carré et dislocation en fin de soirée ont constitué autant de beaux moments de la marche folklorique.

En alternance, le Mariembourg Music Band et les fifres et tambours ont animé musicalement les temps forts de ce défilé. Côté procession religieuse, on ne dénombrait pas plus de quarante pèlerins derrière les autorités ecclésiastiques. Dommage.

Qualité de l’animation

Dans l’édifice religieux, après l’homélie, Philippe Masson et les soldats espagnols ont tenu à fleurir Madeleine pour ses cinquante ans de dévouement. Le Doyen a souligné la qualité de l’accompagnement lors des défilés et processions ainsi que les décorateurs floraux. Enfin, l’association compte dans ses rangs une formation de vingt-six petits marcheurs… Et ce n’est pas fini…

L’année prochaine, la marche soufflera ses cinquante bougies.