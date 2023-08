Nuit des étoiles filantes à Virelles : des nuages et les murmures du soleil

De fait, sans hésiter, Patrice Wuine, l’une des chevilles ouvrières du CNABH (Cercle des Naturalistes et Astronomes amateurs de la Botte du Hainaut), organisatrice de l’événement avec l’UNamur et le Parc National ESEM annonce: "Je crois que ce ne sera pas possible ce soir. Vous savez, seules 25% des observations prévues par les astronomes amateurs que nous sommes se concrétisent."

Dans le public, cette obstruction nuageuse ne semble pas affecter outre mesure les plus jeunes qui pourtant se faisaient une joie d’exprimer des vœux à cette occasion. Il est vrai que l’ambiance conviviale mais feutrée du moment, et le décorum des nuages se reflétant sur la surface de l’eau compensent la pointe de déception des participants.

Dans l’après-midi, le CNABH avait bien fait les choses. De nombreuses observations, animations et conférences ont rencontré un vif intérêt d’un nombreux public toujours prêt à en connaître toujours plus sur notre astre solaire. Parmi celles-ci, une des plus étonnantes a été d’entendre les murmures du soleil.

Grâce à l’antenne parabolique de Thierry Hanon-Degroote, astronome amateur, il a été possible de suivre en direct une intense activité solaire enregistrée par l’astronome et observée 8 minutes plus tard (temps mis pour que l’image nous parvienne en raison de la distance) sur un écran de l’ordinateur. Ce qui a notamment suscité de nombreuses questions quant aux effets de ces éruptions solaires sur la Terre.

A priori, si certains secteurs industriels les ont depuis longtemps prévues, et donc, équipé leurs machines pour y faire face, il semble que tous n’aient pas pris conscience de ce danger potentiel, notamment dans le domaine électronique.

Un autre passionné, Claude Gahon, sculpteur amateur, passionné par les cadrans solaires, a attiré l’attention grâce aux 113 cadrans solaires qu’il a déjà fabriqués. Un des derniers en date, le "Chimay’s Party" est un présentoir à boissons dont il s’est inspiré en dégustant la boisson locale à l’Espace Chimay de Bourlers: "Il est équipé de deux cadrans, le premier est vertical, de type Berger et l’autre horizontal. Tous deux peuvent indiquer l’heure avec une exactitude de plus ou moins 15 minutes."

À noter que toutes ses créations sont consultables sur http://michel.lalos.free.fr/cadrans_solaires/doc_cadrans et que Jean-Claude Dresse, l’artiste momignien, auteur du magnifique cadran solaire installé sur le viaduc de Blaimont à Virelles, s’est inspiré de l’un de ses cadrans solaires.

Parmi les différentes conférences données, celle dédiée à la pollution lumineuse et ses conséquences sur les habitats naturels, la biodiversité ainsi que sur notre sommeil a permis d’interpeller les visiteurs sur ses impacts négatifs sur notre bien-être. Un des objectifs du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse est d’étendre un réseau d’espaces naturels libres de toute pollution lumineuse, appelée "trame noire".