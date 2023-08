Le succès de la convivialité à Forge-Philippe (photos)

"Le week-end fut parfait en tout point", résume Corine Hansez, l’une des chevilles ouvrières des Forgerons de la Wartoise, l’association villageoise à l’initiative de la ducasse du petit village frontalier. Marc Depret, autre forgeron, le rappelle: "Notre association vise deux objectifs principaux: développer le lien social, et c’est pourquoi vous êtes tous ici aujourd’hui, et mettre en valeur le patrimoine de notre beau village. Dans la mesure du possible, nous cherchons à combiner les deux". Nul doute que l’objectif du vivre ensemble, toutes générations confondues, fut largement rencontré lors des trois jours de festivités au cœur du petit village agricole. La soirée du samedi était placée sous le signe de la nostalgie. Pour l’occasion, chacun était invité à se munir d’un couvre-chef pour se déhancher au son de la sono Fantôme-Transfert, qui fit le bonheur des adolescents, il y a quelques décennies: "Stéphane Beuken, Jean-Pierre Ernotte et François Decolnet ont relustré leur matériel d’époque pour offrir une soirée mémorable". Plus de 300 personnes ont ainsi fait la fête jusqu’à l’aube. La veille du 15 août, les villageois étaient conviés sur la place de l’église, pour un apéritif partagé entre voisins avant un joli bal aux lampions qui en a ravi plus d’un. Pour conclure en beauté, c’est autour d’un buffet campagnard que les villageois et les amis de Forge-Philippe ont fêté leur 15 août, sans omettre de mettre à l’honneur les jubilaires de l’année, Annie Salmon et Stéphane Deschryver, à l’occasion de leurs noces d’or.