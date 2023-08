Gerpinnes: l'autre Saint-Roch, à Acoz et Lausprelle

Ces deux villages honorent saint Roch, mais aussi saint Frégo.

L’une des particularités de la manifestation folklorique est la présence des deux sociétés musicales de l’entité ; à savoir la fanfare royale d’Acoz et l’harmonie royale Saint-Michel de Gerpinnes.

Les compagnies d’Acoz et de Lausprelle n’ont pas toujours accompagné la procession, notamment à cause des deux conflits mondiaux et durant l’année 2020 marquée par la crise sanitaire du Covid-19.

Parmi les temps forts ce dimanche 20 août, ne manquez pas l’échange du drapeau de la jeunesse à l’entrée du hameau de Lausprelle (12 h 45) et la rentrée des deux compagnies au château d’Acoz aux alentours de 19 h.