Comportementaliste canin à Cerfontaine, Florence vous dira le chien qui vous convient

Florence Lambert élève uniquement des Tervueren et des Groenendael. "Je me limite à une portée par an car c’est tout un travail et je ne souhaite pas en faire un business", assure-t-elle. "Mon objectif est d’offrir à mes adoptants de bons chiens de famille et pas des animaux uniquement orientés beauté, sport ou travail. Lorsque vous adoptez un chien, vous apprécierez qu’il puisse vous accompagner, sans souci, dans toutes les situations de la vie quotidienne. C’est là tout l’enjeu de mon travail", poursuit-elle. "Pratiquer de l’élevage de qualité, ce n’est pas simplement faire naître des chiots et les vendre. Il faut sélectionner les géniteurs parfois très loin pour renouveler la consanguinité, effectuer le suivi de la grossesse des chiennes et les assister lors de la mise bas".

Développement sensoriel

"À la naissance des chiots, et jusqu’à leurs trois semaines, je les stimule en pratiquant un programme de développement sensoriel complet validé aux États-Unis. Je les habitue aux différentes situations de la vie quotidienne et ça demande du temps, de la patience et surtout beaucoup d’amour envers les animaux", insiste Florence Lambert dont le travail consiste aussi à accompagner les adoptants.

"Je prends des nouvelles des chiens tout au long de leur vie et j’invite les adoptants à revenir vers moi en cas de souci comportemental ou autre", insiste-t-elle.

Éduquer le chien et son maître

Si elle élève des bergers belges, le volet le plus important de son activité est sa spécialité de comportementaliste-éducateur pour la personne et le chien.

"Je rencontre entre vingt-cinq et trente chiens par semaine, toutes races confondues et je constate, régulièrement, que ces animaux ont été élevés uniquement selon des critères de beauté, pour le travail ou leurs capacités sportives", regrette-t-elle. "Dans les clubs d’éducation canine, le travail est avant tout axé sur l’obéissance, le sport mais l’éthologie et les émotions du chien sont totalement ignorées. J’estime qu’il faut d’abord éduquer son chien avant de vouloir le faire obéir. Il n’est pas question, non plus d’exiger la même chose de la part de toutes les races de chiens", précise-t-elle.

Dans son travail d’éducateur, Florence Lambert tient compte à la fois du propriétaire et du chien. "En fonction du mode de vie des adoptants, je leur conseille une race de chien qui leur conviendra. Parfois, les gens achètent un animal sur un coup de cœur mais il n’est pas adapté à leur mode de vie et c’est l’échec, voire l’abandon ou le placement en refuge", conclut-elle.

Infos: Florence Lambert, 0495 89 79 88 – contact@monchiensympa.com – www.monchiensympa.com – facebook: monchiensympa.