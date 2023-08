Ce dimanche, c’est la fête du miel et de la nature à l'Aquascope de Virelles

Parmi toutes les activités et animations, celles à ne pas manquer sont celles dédiées spécifiquement aux abeilles. Dès 11 h, il sera possible de déguster les miels régionaux d’abeilles noires et Aphrodite, la bière au miel, la gelée royale, et l’Hydromel gaulois, la boisson des apiculteurs. Vous pourrez observer des abeilles en activité au poste d’observation et participer aux animations pour petits et grands: découverte de la reine dans la ruche didactique et des pollinisateurs près de l’osmie géante.

Les futurs apiculteurs seront accueillis par Hubert Guerriat, responsable de l’école d’apiculture qui donnera notamment une conférence "Pourquoi et comment devenir apiculteur ?" à 15 h. La visite des ruches en tenue d’apiculteur (2 €/pers, gratuit pour les enfants accompagnés – 12 ans) est aussi programmée, à 13 h 30, 14 h 30, 15 h 30 et 16 h 30. Inscription obligatoire à la tonnelle d’information, près du rucher.

Petite restauration maison à base de produits locaux et de saison à la cantine de l’Aquascope, et grande plaine de jeux complètent l’offre de ce dimanche.

Droit d’entrée habituel à l’Aquascope Virelles. Adulte: 9 € (en prévente 7,50 €) Enfant 6-12 ans: 5 € (en prévente 4 €) Membres Natagora et WWF: 7 €. Les détenteurs d’un abonnement annuel bénéficient également du droit d’entrée lors de cet événement. Infos et préventes: www.aquascope.be/evenements/