Artistes et Artisans à nouveau réunis à Cerfontaine

En effet, si le premier cité a toujours été présent pour prêter main-forte lors des différentes activités, que dire d’André Lépine, fondateur et ancien président qui non seulement a été un élément vital au sein du cercle d’animation mais qui a également été un des principaux promoteurs de l’entité, notamment par la sauvegarde de son passé.

Exposition

Mais si cruel que cela puisse être, il faut tourner la page et Yvonne Marchand l’a fait en souhaitant tout d’abord la bienvenue aux artistes et artisans de la région. Et de préciser: "Les œuvres présentées sont emplies de passions et d’émotions et on peut sentir l’énergie créatrice qui s’est souvent nourrie lors de la crise de la covid et qui trouve dans les murs de cette salle culturelle une belle façon de s’exprimer". Et de remercier tous les artistes et artisans présents en précisant encore: "Nous savons qu’exposer, c’est s’exposer et donc nous savons que vous prenez un risque en venant ici déposer vos créations. Mais vous avez cette capacité, ce don essentiel de créer du beau et de la rendre visible".

À nouveau, un rendez-vous du cercle qui a connu un franc succès. Succès en partie due à la marche Saint Lambert qui déployait ses fastes ce même week-end.