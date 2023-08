À Chastrès, les marches sont des histoires de familles (photos)

Fêtes de famille

Dans tous les villages, c’est bien souvent le jour de la marche que les familles se retrouvent et que l’on rencontre des connaissances que l’on a plus vues depuis des lustres. Les marches sont aussi des histoires de familles: chez les Bernard, le grand-père Denis est président de la marche et occupe le poste de 1er adjudant de la compagnie Saint-Roch. Son fils aîné Romain est sergent-sapeur et ses deux enfants, Inès et Isaac, sont déjà de la partie ! Romain, le fils cadet, porte la bannière de saint Martin. C’est pareil chez les Mahy où l’on a la chance de partager la passion de la musique en famille. Le père, Jean-Louis, assure le secrétariat de l’harmonie royale de Walcourt qui accompagne, depuis 2019, la compagnie des gendarmes de la garde impériale. C’est lui qui donne le rythme en battant la grosse caisse. Son épouse, Marie-Christine, est clarinettiste et chef de musique adjointe. Leurs deux enfants, Morgane et Jordan, jouent respectivement du xylophone et de la petite caisse. Le compagnon de Morgane joue, pour sa part, de la trompette.

Comme on peut le constater, les marches sont vraiment des histoires de famille. Si cette 49e édition de la marche Saint-Roch a suivi le même cérémonial que les précédentes éditions, il en sera certainement différent l’an prochain où l’on se prépare à célébrer plusieurs anniversaires: le 50e anniversaire de la marche Saint-Roch, le 30e anniversaire des gendarmes et le 20e de la délégation des gendarmes de Walcourt. À cette occasion, la marche Saint-Roch éditera un ouvrage souvenir. Pour cela, son comité est à la recherche d’archives, de photos, de textes, d’anecdotes… de 1974 à nos jours. Pour tous renseignements, on peut contacter Jean-Marie Antoine au 0475 872 725, Isabelle Legrand au 0477 530 516 ou Denis Bernard au 0477 512 424.