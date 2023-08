Les Cousinades entre Cerfontaine et Louiseville clôturent le séjour des Québécois

Mais tout a une fin, même un court séjour sur le vieux continent. Pour se dire au revoir, les comités de la foire verte, du jumelage et de la confrérie des sabotiers ont tenu à mettre sur pied les "cousinades" qui a rassemblé, outre les amis québécois, des membres de ces trois comités ainsi que des représentants de la Commune de Cerfontaine emmenés par le député-bourgmestre Christophe Bombled et par la cheville ouvrière de ce rapprochement, Joseph Delwart. Un au revoir mais pas un adieu car on sait que prochainement, ce sont les Cerfontainois qui visiteront le festival de la galette de sarrasin à Louiseville.