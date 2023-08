Le retour du projet éolien de Ragnies

Lors de cette première étape, le porteur présente son projet et recueille les observations et suggestions du public à prendre en compte dans l’étude d’incidences. Ces réactions des personnes intéressées pourront être envoyées d’ici le 21 septembre, au Collège communal de Thuin, qui devra émettre un avis, avec copie à la société New Wind (avenue du Dessus de Lives, 2 à 5101 Namur).

Déjà en 2018

Ce projet n’en est pas à sa première mouture. Le 13 novembre 2018, la société jumelle de New Wind, Elawan, présentait un premier projet de construction de 9 éoliennes d’une puissance totale de 41 MW localisé au sud-ouest de Ragnies. Lors de cette réunion, les habitants des villages concernés avaient émis nombre de questions et inquiétudes qui ont ensuite été étudiées par le bureau d’études chargé de l’étude d’incidences. " Nous avons pris en compte les contraintes exposées lors de cette première procédure et avons modifié ce premier projet", explique Jérôme Dumont, chargé du projet au sein de la société New Wind. Parmi les inquiétudes exprimées, il y avait notamment la proximité d’une zone Nature 2000 et la présence d’une riche faune avicole, l’impact visuel sur le village labellisé plus beau de Wallonie, ou encore la visibilité par rapport à d’autres parcs éoliens.

C’est donc une nouvelle mouture et une nouvelle procédure qui seront lancées le 6 septembre prochain. "Le projet a été réduit à 4 éoliennes ; sur cette vaste plaine, il a été déplacé de quelques centaines de mètres vers l’est mais se situe toujours du même côté de la route" ajoute-t-il.

Ce nouveau projet va-t-il rassurer les riverains et la Commune, laquelle, à plus d’une reprise, s’était exprimée contre les projets éoliens présentés ? "Nous pensons avoir répondu aux critiques émises face au premier projet. Quant à la Commune, et donc aux habitants de l’entité, elle ne doit pas négliger les retombées financières de tels projets puisqu’une taxe communale de 15 000 € par an et par éolienne peut être appliquée" conclut-il. Mais cela pèsera-t-il dans la balance de l’opinion publique ?