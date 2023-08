Beaumont: un air de guinguette estivale pour le 2e afterwork

Ces moments conviviaux de retrouvailles, on les doit à deux Beaumontois, Théo Guillaume et Antoine Flament. "L’idée a germé dans notre tête l’année dernière et très rapidement, en moins de 3 semaines, on a lancé notre 1er apéro beaumontois le 17 juin 2022. Nous avons créé une ASBL, Afly Events, qui a pour but de dynamiser notre région avec des événements. Auparavant, nous avions organisé la Nuit du Rock, le Festival des Jeunesses pour des tranches d’âge plus ciblées. L’avantage de ces apéros est qu’il rassemble un public intergénérationnel. Les parents, les grands-parents, les enfants, les ados, les amis… se retrouvent ici pour passer un bon moment convivial" expliquent les 2 organisateurs.

Un temps de rencontre convivial

Pour créer un apéro chaleureux, nos jeunes ne lésinent pas sur les moyens. 200 m d’ampoules guinguettes, structures diffusant des éclairages chauds, tables hautes, tonnelles, agents de sécurité, fond musical…

"Nous avons le soutien de la commune qui nous aide de diverses manières. Le but n’est pas de créer une soirée dansante mais bien de permettre aux gens de se sentir bien. D’ailleurs, nous clôturons à chaque fois à 23 h 30. L’Esplanade est bien située et sécurisée par les barrières centenaires qui l’entourent et on trouve des parkings à proximité" ajoute Guillaume.

Dans les villages en 2024 ?

L’an prochain, le concept est amené à évoluer. Si les apéros beaumontois continueront à animer le parc en juillet et août, les deux amis pensent déjà à l’étendre sur d’autres villages de l’entité en ajoutant d’autres dates.

Aidés d’une dizaine de bénévoles, on ne doute pas un seul instant que les afterworks de la Cité des Macarons sont appelés à perdurer et à évoluer, pour le plus grand bonheur des Beaumontois !

Rendez-vous pour le prochain apéro le vendredi 1er/9 dès 17 h ! – www.facebook.com/lesafterworksbeaumontois